БГК им. Мешкова в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов сыграет с "Виве"

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов сыграет на выезде против польского "Виве", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении последних трех сезонов команды регулярно пересекаются в Лиге чемпионов. В активе БГК уже есть одна победа над соперниками из Польши. На старте нынешнего сезона "мешковцы" дома обыграли "Виве" со счетом 28:25. Несмотря на то, что брестчане досрочно завоевали путевку в плей-офф, в Кельце они намерены оказать оппонентам достойное сопротивление. Арбитрами этого поединка будут испанцы Андреу Марин и Игнасио Гарсия Серрадилла. Телеканал "Беларусь 5" планирует показать матч в прямом эфире. Трансляция начнется в 17.55.

В группе В сегодня состоится еще одна игра. Венгерский "Веспрем" на домашней площадке примет словенский "Целе". На следующий день датский "Ольборг" встретится с немецким "Фленсбургом". Второй представитель Германии - "Киль" - сыграет на выезде против французского "Пари Сен-Жермен".

Брестский гандбольный клуб после 13 туров Лиги чемпионов имеет в активе 10 очков. При любом раскладе в 1/8 финала подопечные Сергея Бебешко выходят с шестого места. Непоколебимо положение и у лидера группы В - ПСЖ, который обеспечил себе прямое попадание в четвертьфинал. Также известно, что за пределами плей-офф остались "Ольборг" и "Целе".

В нокаут-раунд из группы выходят шесть лучших команд.-0-