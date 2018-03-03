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БГК им. Мешкова в заключительном матче Лиги чемпионов проиграл "Виве"

Спорт 03.03.2018 | 19:41
Во время матча. Фото ГК "Виве"
Во время матча. Фото ГК "Виве"

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в заключительном туре Лиги чемпионов проиграл на выезде польскому "Виве", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболисты БГК уверенно начали этот поединок, действовали на площадке наравне с хозяевами, а на 12-й минуте брестчане даже вышли вперед. Однако игроки "Виве" вскоре сравняли счет. Ближе к 20-й минуте соперники разгадали ключ к обороне "мешковцев" и смогли создать себе комфортное преимущество в пять мячей. Усилиями Сергея Шиловича БГК к перерыву сократил разрыв - 20:17 в пользу польской дружины.

Не получилось у БГК навязать борьбу и во второй половине встречи. Казалось, активность "Виве" обезоружила брестчан. Сразу после свистка арбитров хозяева вернули свое преимущество и оставшееся время полностью контролировали ход игры (в какой-то момент разрыв и вовсе составлял восемь мячей). В концовке подопечные Сергея Бебешко проявили характер и сократили отставание. В итоге представители Польши победили со счетом 33:28.

Результат этого матча не имел турнирного значения для белорусской дружины. В третий раз в истории Брестский гандбольный клуб вышел из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впервые путевку в плей-офф брестчане завоевали в 2016 году, где встретились с сегодняшними оппонентами. В прошлом сезоне соперниками "мешковцев" стали гандболисты немецкого "Фленсбурга". Нынешний соперник БГК по нокаут-раунду определится позже.-0-

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Теги
БГК имени Мешкова, гандбол, Лига чемпионов
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