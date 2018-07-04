БГК им. Мешкова возглавит испанский тренер Маноло Каденас

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени А.П.Мешкова в спортивном сезоне 2018/2019 возглавит известный испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом рассчитан на два сезона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу клуба.

В ближайшее время будет сформирован новый тренерский штаб. В пресс-службе отметили, что Сергей Бебешко, который проработал в роли главного тренера последние три года, покидает клуб.

Маноло Каденас начал свою тренерскую карьеру в испанском "Леганасе", где 11 лет проработал с молодыми гандболистами. Первая профессиональная команда в его карьере - "Овьедо" (1986-1989). Далее была работа в испанском "Сантандере" (1989-1991). На этот период приходятся и первые тренерские титулы - победы в Кубке лиги ASOBAL и Кубке обладателей кубков.

Затем был четырехлетний период в "Вальядолиде" (1991-1995). Самый продолжительный и успешный тренерский отрезок Маноло Каденаса - в "Адемаре": именно на этот период приходятся победы в чемпионате Испании (2001), Кубке del Rey (2002), Кубке лиги (1999). Берет Каденас титулы с "Адемаром" и на евроарене - две победы во втором по значимости континентальном турнире Кубке обладателей кубков в 1999 и 2005 годах.

С 2007 по 2009 год - главный тренер легендарной "Барселоны". С каталонской дружиной в 2008 году выиграл Суперкубок Испании. С 2009 года испанский специалист переходит в "Гранольерс". С 2013 по 2016 год Маноло Каденас - главный тренер польской "Вислы". В этот же период он возглавляет одну из сильнейших в мире национальных команд - мужскую сборную Испании по гандболу. Под его руководством испанцы выигрывают серебро (2016) и бронзу (2014) чемпионатов Европы, становятся четвертыми на чемпионате мира-2015.

С марта 2017 года Маноло Каденас стал у руля мужской национальной сборной Аргентины, с которой выиграл в июне этого года Панамериканские игры. Однако после чемпионата мира в январе 2019 года тренер покинет сборную и сосредоточится исключительно на работе в клубе.-0-