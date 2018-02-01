БГК им. Мешкова заключил контракт с правым угловым сборной Беларуси Максимом Барановым

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова заключил контракт с игроком сборной Беларуси Максимом Барановым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БГК.

Максим Баранов играет на позиции правого углового. С 2010 по 2016 год он уже выступал за БГК. Спустя практически два года гандболист возвратился в Брест. Сегодня с ним заключен контракт до конца текущего сезона. За новичком "мешковцев" закреплен номер 34.

Профессиональную карьеру 29-летний игрок национальной сборной начинал в минском СКА, затем на шесть лет переехал в Брест. Последние полтора сезона он провел в румынском "Одорхее".

Брестский гандбольный клуб сегодня проведет первый в 2018 году матч в SEHA-лиге. На домашней арене "мешковцы" примут действующих чемпионов турнира - македонский "Вардар". Телеканал "Беларусь 5" планирует показать этот поединок в прямом эфире. Начало трансляции в 18.55.-0-