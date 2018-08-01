БГК имени Мешкова на сборе в Словении проведет два товарищеских матча

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игроки Брестского гандбольного клуба имени Мешкова на предсезонном сборе в Словении проведут два товарищеских матча, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГК.

На тренировочный сбор в курортный город Зрече "мешковцы" отправились сегодня утром. Там они будут вести подготовку к грядущему сезону по 11 августа. В выездной список тренерский штаб БГК включил 22 гандболиста, в том числе молодых игроков: вратаря Владимира Корсака, полусреднего Павла Дорофеева, разыгрывающего Валентина Курана. В программе сбора запланированы два товарищеских матча. Первый спарринг брестчане проведут 7 августа против словенского "Целе". Соперники уже неоднократно встречались в Лиге чемпионов и SEHA-лиге. На 10 августа запланирован поединок против местной "Рибницы".

"Главная цель сбора - улучшение физических кондиций, выносливости, тактических взаимодействий. Проведем его в режиме двухразовых тренировок: утром - стадион и тренажерный зал, вечером - игровая тренировка", - пояснил спортивный директор БГК Павел Башкин.

После возвращения в Брест чемпионы Беларуси 17-19 августа сыграют в домашнем Кубке Белгазпромбанка. Затем гандбольный клуб с берегов Буга ожидает вояж во Францию. "Мешковцы" с 23 по 26 августа поучаствуют в турнире в Страсбурге.-0-