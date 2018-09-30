БГК имени Мешкова обыграл гандболистов минского СКА в чемпионате Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил в гостях минский в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале игры впереди были брестчане, которые выиграли первый тайм со счетом 18:17. После перерыва армейцы перехватили инициативу и долгое время лидировали. Однако в самой концовке БГК сумел не только догнать соперников, но и вырвать победу с минимальным перевесом - 33:32. В составе брестской дружины самыми результативными стали Сергей Шилович и Александр Шкуринский, забросившие по 7 мячей, у проигравших 6 мячей в активе Николая Алехина.

После четвертой подряд виктории БГК набрал 8 очков, у СКА столько же зачетных баллов, но после пяти проведенных игр.-0-