БГК имени Мешкова победил в матче чемпионата Беларуси, но уступил в SEHA-лиге

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, разделившись на два состава, по-разному провел очередные матчи в двух турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом туре второго этапа национального чемпионата команда Сергея Бебешко уверенно переиграла в выездном поединке гандболистов "Гомеля" - 34:25 (18:10). Брестчане возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков. Всего на один балл отстает минский СКА, победивший в Могилеве "Машеку" - 34:22. В субботу, 10 марта, главные фавориты белорусского чемпионата встретятся между собой на площадке столичного дворца спорта "Уручье".

Второй состав брестской дружины в матче 16-го тура чемпионата SEHA-лиги уступил македонскому "Металургу" в Скопье со счетом 33:37 (17:17). БГК по-прежнему занимает 4-е место, имея в своем активе 31 очко. Впереди македонский "Вардар" - 46, вторым идет хорватский "Загреб" - 34, на третьей позиции словенский "Целе", у которого 32 очка. Квартет сильнейших команд 13-15 апреля разыграет награды SEHA-лиги в Скопье.

В очередных матчах женского чемпионата Беларуси его лидер БНТУ-БелАЗ разгромил гандболисток РГУОРа со счетом 40:20. Идущий вторым "Гомель" также не испытал никаких проблем, крупно переиграв в гостях "Витебчанку" - 40:21. Бобруйская "Березина" была сильнее гостей из "Городничанки" - 43:29. После 23 проведенных встреч у БНТУ-БелАЗа 44 очка, "Гомель" отстает на 2 балла, идущая третьей "Витебчанка" имеет 21 очко, в активе "Городничанки" 20 зачетных баллов.-0-