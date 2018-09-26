БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел первое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси, играя сегодня в Мангейме с немецким клубом "Райн Левен", уступили со счетом 27:33 (13:18).

Остальные встречи 3-го тура состоятся в ближайшие выходные дни: 29 сентября - "Веспрем" (Венгрия) - "Вардар" (Скопье, Македония), "Кристианстад" (Швеция) - "Барселона" (Испания); 30 сентября - "Монпелье" (Франция) - "Виве" (Кельце, Польша).

В первом туре соревнований команд группы А брестские гандболисты переиграли в гостях "Кристианстад" - 32:30, а затем обыграли на своей арене действующего победителя Лиги чемпионов "Монпелье" со счетом 26:23. Свой следующий матч подопечные Маноло Каденеса проведут 6 октября на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" против венгерского "Веспрема".

Положение команд сейчас таково: БГК - 4 очка (3 матча), "Вардар" - 4 (2), "Райн Левен" - 4 (3), "Барселона" - 2 (2), "Виве" - 2 (2), "Веспрем" - 2 (2), "Кристианстад" - 0 (2), "Монпелье" - 0 (2).-0-