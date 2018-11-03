БГК имени Мешкова проиграли 4-й матч подряд в Лиге чемпионов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел 4-е подряд поражение в Лиге чемпионов, уступив на выезде македонскому "Вардару", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый тайм поединка в Скопье завершился вничью 14:14, а вот после перерыва хозяева сыграли гораздо мощнее и выиграли со счетом 30:23.
На старте соревнований в группе А чемпионской Лиги брестчане победили шведский "Кристианстад" - 32:30 (в гостях) и французский "Монпелье" - 26:23 (дома), а затем проиграли немецкому клубу "Райн Левен" - 27:33 (в гостях), венгерскому "Веспрему" - 28:29 (дома) и испанской "Барселоне" - 21:29 (дома). После 6 проведенных встреч в активе БГК осталось 4 очка и 6-е место в турнирной таблице.
В другом сегодняшнем матче "Райн Левен" одолел на выезде "Веспрем" - 29:28. Позже завершится встреча между "Кристианстадом" и "Монпелье".-0-
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