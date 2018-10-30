БГК имени Мешкова разгромил "Вардар" в матче SEHA-лиги

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил македонский "Вардар" в домашнем матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" прошла с большим преимуществом хозяев, которые уверенно выиграли со счетом 35:20 (19:9).

В шести предыдущих матчах брестчане одержали 3 победы и потерпели столько же поражений.

Турнирное положение: "Вардар" - 15 очков (7 матчей), "Загреб" (Хорватия) - 15 (6), "Нексе" (Хорватия) - 15 (6), "Татран" (Словакия) - 12 (7), БГК имени Мешкова - 12 (7), "Стяуа" (Румыния) - 9 (6), "Войводина" (Сербия) - 6 (6), "Железничар" (Сербия) - 6 (6), "Металург" (Македония) - 4 (7), "Извиджач" (Босния и Герцеговина) - 1 (6).

Свой следующий матч SEHA-лиги чемпионы Беларуси проведут 6 ноября в гостях у "Загреба".-0-

Фото Вадима Якубёнка