БГК имени Мешкова стартует в сезоне Лиги чемпионов матчем против "Кристианстада"

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня стартует в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый поединок на групповой стадии БГК проведет на выезде против шведского "Кристианстада". Матч рассудят арбитры из Испании Андре Марина и Игнасио Серрадила. Телеканал "Беларусь 5" покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 20.25.

Соперники уже знакомы между собой: два года назад команды также были в одной группе в Лиге чемпионов. Тогда в Бресте "мешковцы" уверенно победили (32:27), а в Кристианстаде сыграли вничью (29:29).

В нынешнем розыгрыше БГК определен в элитную группу А. В борьбе за путевку в 1/8 финала чемпионам Беларуси помимо "Кристианстада" будут противостоять действующий победитель турнира - французский "Монпелье", а также немецкий "Райн Левен", венгерский "Веспрем", испанская "Барселона", македонский "Вардар" и польский "Виве".

В нокаут-раунд из группы выходят шесть лучших команд.-0-