БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл испанской "Барселоне" в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы Беларуси почти весь матч играли на равных с испанским грандом, уйдя на перерыв с дефицитом всего в один мяч -14:15.
Во втором тайме гостям удалось уйти в отрыв, и они довели встречу до победы с разницей в 8 мячей - 29:21. Это третье подряд поражение БГК в предварительной группе А Лиги чемпионов после двух викторий на старте.
Напомним, брестчане победили шведский "Кристианстад" - 32:30 (в гостях) и французский "Монпелье" - 26:23 (дома), а также проиграли немецкому клубу "Райн Левен" - 27:33 (в гостях) и венгерскому "Веспрему" - 28:29 (дома).
После 5 проведенных встреч в активе БГК осталось 4 очка. Следующий матч подопечные Маноло Каденаса проведут 4 ноября в Скопье против македонского "Вардара".-0-
Фото Вадима Якубёнка
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