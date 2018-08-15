БГК нацеливается на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов по гандболу

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова нацеливается на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, заявил сегодня журналистам спортивный директор БГК Павел Башкин во время открытой тренировки команды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается планов на сезон, то в Лиге чемпионов должны постараться выйти в четвертьфинал. В SEHA-лиге будем больше давать играть молодежному составу, чтобы они росли, чтобы у них была игровая практика с серьезными командами. Конечно же, хотим выиграть чемпионат и Кубок Беларуси", - отметил Павел Башкин.

В межсезонье состав чемпионов Беларуси изменился. Полностью обновился тренерский штаб, который возглавил испанский специалист Маноло Каденас. Под его руководством тренируются 25 гандболистов. Язык общения в команде - английский.

"Конечно, для меня все новое, но я удовлетворен отношением игроков ко мне и к тренировочному процессу, потихоньку налаживаем связи, - сказал главный тренер БГК. - Уже немного освоился в Бресте. Сейчас мое любимое место - спорткомплекс "Виктория", здесь я провожу много времени. Люблю изучать историю страны и города, где нахожусь. Вместе с командой посетили несколько достопримечательностей, очень понравилось".

Также с нынешнего сезона цвета брестчан будут защищать четыре новичка. Состав "мешковцев" пополнили разыгрывающий Сандро Обранович и правый полусредний Шиме Ивич из Хорватии, правый угловой Дарко Джукич из Сербии. Компанию легионерам в этом списке составил белорус Александр Бочко, выступающий на позиции разыгрывающего. В Брест он перебрался из финского "Риихимяки". "Интенсивно, много тренируемся с желанием и самоотдачей. Все проходит в боевом и позитивном ритме, игроки и тренерский штаб нацелены на результат. Конечно, как и после любого переезда в новый клуб, есть небольшие сложности. Здесь это не сильно чувствуется, потому что многих ребят я знаю. Максимально настроен добиваться поставленных задач, выигрывать матчи", - подчеркнул гандболист.

БГК завершает подготовку к Кубку Белгазпромбанка, который пройдет в Бресте 17-19 августа. Соперниками брестчан в борьбе за титул будут российский "Спартак", испанский "Гранольерс" и израильский "Маккаби".-0-