БГК им. Мешкова проиграл СКА в матче чемпионата Беларуси, упустив возможность досрочно завоевать "золото"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова не смог обеспечить себе чемпионский титул за два тура до финиша, уступив минскому СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке со своим конкурентом подопечные Сергея Бебешко большую часть игрового времени были впереди. Однако команда Игоря Папруги не сдавалась и во втором тайме не только догнала действующих чемпионов, но и сумела вырвать победу со счетом 31:29 (13:16).

После сегодняшней победы минчане отстают от брестчан всего на один балл, и судьба золотых медалей 26-го чемпионата страны решится 23 мая в Бресте в заключительном противостоянии БГК и СКА. До этого 16 мая "мешковцы" сыграют в Могилеве с "Машекой", армейцы примут у себя дома "Гомель".

Турнирное положение после 30 туров: БГК - 53 очка, СКА - 52, "Гомель" - 23, "Машека" - 16.

На женском чемпионате страны золото досрочно завоевали гандболистки "БНТУ-БелАЗа", второе место занял "Гомель", третье место у гродненской "Городничанки".

Гандбольный сезон в Беларуси завершится финальными этапами розыгрыша Кубка страны. Женские команды разыграют трофей 17-18 мая в минском дворце спорта "Уручье", а 29-30 мая там же обладателя Кубка определят мужчины.-0-