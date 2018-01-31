БГУФК должен стать главным центром подготовки кадров спортивной отрасли - Рыженков

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с тренерскими и управленческими кадрами в спортивной отрасли далека от идеальной. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на заседании коллегии Министерства спорта и туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков считает, что специалистам спортивной системы не хватает современных знаний. В частности, огромная проблема с владением иностранными языками, освоением новейших информационных технологий, без чего узнать о новейших наработках зарубежных коллег невозможно. Необходимо, чтобы лидером в этом вопросе стал Белорусский государственный университет физкультуры, причем это нужно закрепить законодательно. БГУФК должен быть головным центром для физкультурно-спортивных кафедр других вузов. С тем, чтобы специалисты главного спортивного вуза видели уровень выпускников других учебных заведений, вели своеобразный кадровый реестр отрасли, отметил Максим Рыженков.

По его мнению, работникам Минспорта, тренерам, особенно детско-юношеских школ, необходимо поднять на более высокий уровень идеологическую работу с подопечными. Ведь есть положительные примеры в этом плане - юные хоккеисты спели гимн Беларуси без музыки, Виолетта Скворцова также повела себя очень достойно, однако это лишь исключения. Кроме того, нужно гораздо серьезнее относиться к организации спортивных соревнований на всех уровнях, чтобы люди приходили на трибуны и поддерживали атлетов, чтобы видели яркий антураж и, конечно, радовались высоким достижениям белорусских спортсменов. Все это консолидирует общество, создает благоприятный имидж Беларуси на международной арене. А самим атлетам лучше сосредоточиться на подготовке к соревнованиям и меньше рассуждать в СМИ на околоспортивные темы, считает Максим Рыженков.-0-