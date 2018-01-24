Биатлонист Дмитрий Абашев занял шестое место в индивидуальной гонке на ЧЕ в Италии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Абашев занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем забега на 20 км стал Феликс Лейтнер из Австрии - 53 мин. 32,8 сек. (0+0+0+1). Второе место занял Томаш Крупчик (Чехия) - +43,0 сек. (0+0+0+1). Бронзовую медаль завоевал Филипп Хорн (Германия) - +56,6 сек. (1+0+0+0).

Дмитрий Абашев, финишировавший шестым с отставанием +1 мин, 31,8 сек. (1+0+0+0), попал в цветочную церемонию.

Дмитрий Абашев (справа) на цветочной церемонии после индивидуальной гонки на чемпионате Европы. Фото IBU

В индивидуальной гонке на 15 км у женщин сегодня выступит Дарья Юркевич.

Континентальный форум продолжится 26 января спринтерскими гонками. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию стартов.-0-