Биатлонист Владимир Чепелин вошел в топ-20 в спринте на чемпионате Европы в Италии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист Владимир Чепелин вошел в число двадцати лучших по итогам спринта на чемпионате Европы в итальянском Риднау, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Допустив два промаха, белорус занял 12-е место, отстав от победителя Андрея Расторгуева из Латвии (24 мин. 3,0 сек.) на 1 мин. 3,1 сек. Второе место занял россиянин Александр Логинов - +5,5 сек. (1+0). Бронзовым призером стал Красимир Анев из Болгарии - +24,5 сек. (0+0).

Сергей Бочарников завершил выступление в спринте 23-м - +1 мин. 24,2 сек. (0+1), Роман Елётнов разместился на 34-м месте - +1 мин. 41,2 сек. (1+2). Не сложился старт у Антона Смольского, который разместился на 57-й позиции - +2 мин. 19,7 сек. (1+1), Максим Воробей занял 69-е место - +2 мин. 28,9 сек. (1+1).

Все пять белорусских биатлонистов примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. На чемпионате Европы в Риднау сегодня также состоится женский в спринт, в котором выступит белоруска Дарья Юркевич.-0-