Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц победила в масс-старте на КМ в Контиолахти, белоруски замкнули первую десятку

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Ванесса Хинц из Германии победила в гонке с массового старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и показала высокую скорость на дистанции - 35 мин. 47,9 сек. (0+0+0+0). Второе место заняла итальянская биатлонистка Лиза Витоцци - + 13,5 сек. (0+0+0+1), бронзовым призером стала Анаиз Шевалье из Франции - + 16,8 сек. (0+0+0+1).

Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко, которая заняла восьмое место - +1 мин. 15,1 сек. (0+0+0+0).

Лидер белорусской команды Дарья Домрачева заняла в гонке с массового старта на 12,5 км десятое место. Четырехкратная олимпийская чемпионка уже после первой стрельбы вышла в лидеры, но не смогла обойтись без промахов на трех других рубежах - + 1 мин. 18,2 сек. (0+1+1+3). Надежда Скардино завершила гонку девятой - +1 мин. 15,7 сек. (0+0+0+1).

Как сообщалось, в ходе седьмого этапа Кубка мира Дарья Домрачева победила в спринте.

Восьмой этап Кубка мира пройдет с 15 по 18 марта в норвежском Хольменколлене.-0-