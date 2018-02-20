Биатлонисты Франции выиграли смешанную эстафету ОИ-2018, белорусы заняли 5-е место

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Франции стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете. Команда Беларуси заняла 5-е место, передает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении всей сегодняшней гонки белорусы были в числе претендентов на награды. После двух женских этапов по 6 км Беларусь занимала 3-е место. Первой на лыжню ушла Надежда Скардино, которая на двух огневых рубежах отстрелялась без промахов и передала эстафету Дарье Домрачевой восьмой. Трехкратная олимпийская чемпионка использовала один дополнительный патрон, но сократила отставание от лидеров до 30 секунд.
Принявший эстафету Сергей Бочарников свой этап протяженностью 7,5 км прошел очень быстро, но при стрельбе стоя ему пришлось воспользоваться дополнительным патроном. Бочарников завершил свой этап пятым. А финишер белорусской команды Владимир Чепелин с таким же результатом в стрельбе не смог дотянуться до призовой тройки, заняв 5-е место.
Вторыми в сегодняшней смешанной эстафетной гонке финишировали биатлонисты Норвегии, третьими были итальянцы.
На нынешней Олимпиаде в активе белорусской биатлонной команды серебро Дарьи Домрачевой, которая заняла второе место в масс-старте.
Биатлонисты разыграют еще два комплекта олимпийских наград - 22 февраля состоится женская эстафетная гонка 4х6,5 км, 23 февраля пройдет мужская эстафета 4х7,5 км.-0-
Фото Андрея Покумейко
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