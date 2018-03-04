Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы "Снежного снайпера"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер" в старшей возрастной группе, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера" Награды ребятам также вручали олимпийские чемпионы, члены национальной команды Беларуси по биатлону Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете на "Снежном снайпере" Квартет в составе Валерии Сазанковой, Анны Добровольской, Степана Кучерявого и Никиты Горбачева преодолел дистанцию за 44 мин 32 сек. На вторую строку пьедестала почета поднялись стреляющие лыжники города Минска. Бронзовыми призерами эстафеты стала команда Гродненского региона.

Представители столичной области в составе Юлии Казак, Ольги Порубовой, Кирилла Сергеева, Владислава Сергеева преодолели дистанцию за 54 мин. и, несмотря на два промаха, пришли к финишу первыми. Второе место заняли биатлонисты команды Минска, третье - Гродненской области.

Науменко Евгения, команда Гомельской области

Порубова Ольга, команда Минской области

Барковец Диана, команда Витебской области

Передача эстафеты Сергеев Кирилл (на переднем плане) и Порубова Ольга (команда Минской области).

Во время передачи эстафеты команды Витебской (номер 7) и Могилевской области.

В медальном зачете первое место у команды Минска, на счету которой 8 наград (4 золотые и 4 серебряные). На втором месте юные биатлонисты Могилевской области - 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Замкнули тройку призеров в медальном зачете турнира ребята из Минской области - 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Финиш Сергеева Владислава - финишера команды победителя (Минская область).

Команда Минской области празднует победу.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап "Снежного снайпера" Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба.

В спорткомплексе "Раубичи" состоялось открытие республиканских соревнований "Снежный снайпер" В первый день будут определены сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая), а 4 марта состоятся смешанные эстафеты.

Определены первые победители и призеры республиканских соревнований "Снежный снайпер" В соревнованиях среди мальчиков наиболее быстрым и метким оказался Егор Скороходов из Минска, представитель Витебской области Роман Лабецкий занял второе место, Никита Горбачев (Могилевская область) стал третьим.

Республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер" проводятся в Беларуси с 2007 года для популяризации вида спорта и выявления наиболее одаренных детей. Во второй раз соревнования прошли в спорткомплексе "Раубичи". Всего в текущем сезоне в "Снежном снайпере" приняли участие более 39 тыс. детей.-0-