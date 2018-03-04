Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы "Снежного снайпера"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер" в старшей возрастной группе, передает корреспондент БЕЛТА.
Представители столичной области в составе Юлии Казак, Ольги Порубовой, Кирилла Сергеева, Владислава Сергеева преодолели дистанцию за 54 мин. и, несмотря на два промаха, пришли к финишу первыми. Второе место заняли биатлонисты команды Минска, третье - Гродненской области.
В медальном зачете первое место у команды Минска, на счету которой 8 наград (4 золотые и 4 серебряные). На втором месте юные биатлонисты Могилевской области - 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Замкнули тройку призеров в медальном зачете турнира ребята из Минской области - 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер" проводятся в Беларуси с 2007 года для популяризации вида спорта и выявления наиболее одаренных детей. Во второй раз соревнования прошли в спорткомплексе "Раубичи". Всего в текущем сезоне в "Снежном снайпере" приняли участие более 39 тыс. детей.-0-
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