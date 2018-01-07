Биатлонисты Швеции стали победителями мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужской эстафетной гонкой 4х7,5 км в немецком Оберхофе завершился 4-й этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Швеции

Победителем эстафеты стали биатлонисты Швеции, которые показали результат 1 ч. 19 мин. 44,1 сек. На 1 мин. 10,8 сек. от шведов отстали итальянцы, третье место у команды Норвегии (+2 мин. 04,6 сек.).

Сборная Беларуси в составе Владимира Чепелина, Сергея Бочарникова, Максима Воробья и Романа Елётнова заняла последнюю итоговую позицию, умудрившись заработать 12 штрафных кругов.

Ведущие биатлонисты планеты остаются в Германии и проведут 5-й этап Кубка мира в Рупольдинге. В его программу включено 6 дисциплин:

10 января - мужская индивидуальная гонка на 20 км;

11 января - женская индивидуальная гонка на 15 км;

12 января - мужская эстафета 4х7,5 км;

13 января - женская эстафета 4х6 км;

14 января - мужской масс-старт на 15 км, женский масс-старт на 12,5 км.-0-

Фото Дениса Костюченко