Биатлонисты Украины победили в микст-эстафете на ЧЕ в Италии, Беларусь - 9-я

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Украины победили в смешанной эстафете на чемпионате Европы в итальянском Риднау. Белорусские стреляющие лыжники финишировали девятыми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет из Украины вплоть до четвертого этапа эстафеты оставался в тени лидеров. Однако Дмитрий Пидручный смог провести свой отрезок без промахов на огневых рубежах и с достаточно высокой скоростью - 1 час 11 мин. 40,1 сек. (0+6). Второе место занял российский квартет Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев, Александр Логинов - +11,7 сек. (0+9). Третье место заняла команда Норвегии - +33,2 сек. (0+4).

Белорусская команда неплохо отработала на огневых рубежах, особенно удалось это Дарье Юркевич, которая уверенно провела стрельбу. Мужчины Роман Елетнов и Владимир Чепелин прошли дистанцию без штрафных кругов и разместились на девятой строке итогового протокола - +2 мин. 19,8 сек (0+10).

Чемпионат Европы в Риднау стал важным этапом подготовки для белорусских биатлонистов перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, которые стартуют 9 февраля.-0-