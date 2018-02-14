14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Биатлонная индивидуальная гонка у женщин на 15 км перенесена на 15 февраля. Такое решение приняли организаторы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Старт должен был состояться сегодня в 14.05 по белорусскому времени, однако из-за сильного ветра гонка состоится 15 февраля в 11.15, а мужской забег на 20 км пройдет в 14.20.
Ранее, как сообщалось, из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слаломе у горнолыжниц.-0-
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