14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Биатлонная индивидуальная гонка у женщин на 15 км перенесена на 15 февраля. Такое решение приняли организаторы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт должен был состояться сегодня в 14.05 по белорусскому времени, однако из-за сильного ветра гонка состоится 15 февраля в 11.15, а мужской забег на 20 км пройдет в 14.20.

Ранее, как сообщалось, из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слаломе у горнолыжниц.-0-