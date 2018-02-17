Бьорндален: Дарья дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После женского масс-старта на Олимпиаде, в котором Дарья Домрачева заняла второе место, своими впечатлениями о прошедшей гонке с пресс-службой НОК Беларуси поделился муж белоруски, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален, сообщает БЕЛТА.
"Дарья хорошо стреляла и дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже. Она продемонстрировала высокую скорость, - отметил легендарный биатлонист. - Лишь одна биатлонистка превзошла Дарью, но это заслуженная победа Анастасии Кузьминой из Словакии, ведь она невероятно выступила в гонке и является очень сильным соперником".
Уле-Эйнар Бьорндален добавил, что давление, которое испытывала Дарья, было невероятным из-за высоких ожиданий после Олимпиады в Сочи. "Все ждали от нее медалей, но биатлон - непредсказуемый спорт. Сегодня был последний шанс взять медаль в индивидуальной гонке, у Домрачевой хорошая психологическая устойчивость, и она справилась. На месте Даши мало кто из биатлонистов смог бы выдержать такой прессинг", - считает норвежец.
Уле-Эйнар Бьорндален сегодня находился на трассе в ходе масс-старта и помогал тренерскому штабу белорусской команды.-0-
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