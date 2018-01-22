Бьорндален: Дарья на правильном пути, для нее это будет хорошая Олимпиада

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" на канале "Матч ТВ" сказал, что у него не осталось шансов на то, чтобы попасть на Олимпиаду в Пхенчхане, но выразил надежду, что для его жены, Дарьи Домрачевой, предстоящие Олимпийские игры-2018 будут хорошими.

Комментируя свое возможное попадание на Олимпиаду, Бьорндален сказал: "Шансов нет. Я все израсходовал. И не заслужил я это право, опоздал со своей формой. Я много всего преодолел летом и осенью. Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что не смогу их порадовать на Олимпиаде. Моей целью было выйти на пик формы к Корее. Кто же знал, что я не смогу туда даже квалифицироваться. Конечно, это испытание, но такова жизнь, она продолжается. Я тренируюсь каждый день. Это повышает мою мотивацию, да и вообще настроение. Эту возможность ведь у меня никто не отнимет. Мне остается только изо всех сил помогать Дарье, чтобы ее подготовка была оптимальной. Думаю, она на правильном пути. Я уже скрестил пальцы и думаю, что для нее это будет хорошая Олимпиада".

"Персональное приглашение от МОК на Игры? Да, была большая дискуссия. Мне даже звонили из МОК. Они выложили все карты на стол и сделали все от них зависящее, но этого оказалось недостаточно. Только национальный олимпийский комитет может выдавать такое приглашение. Пять лет назад они приглашали атлетов вне квоты, но с тех пор правила поменялись. У МОК ничего не вышло, мне остается это принять. Что теперь? По поводу чемпионата Европы решу на днях. Я планировал туда ехать, но вот здоровье… Нет, я не болею, просто форма скачет. То вверх, то вниз, а на кубки мира моя команда меня больше не берет", - сказал также биатлонист в эфире "Матч ТВ".

Дарья Домрачева 21 января победила в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Успешная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила ей выйти на первое место. После победы Дарья рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1", что перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане ей было важно ощутить уверенность на лыжне и при стрельбе. "Рада, что удалось поработать над ошибками и теперь спокойно можно готовиться к Пхенчхану ", - отметила белорусская биатлонистка.

Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.-0-