Бьорндален может выступить на Олимпиаде 2018 года в спринтерской гонке

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален может выступить на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в спринтерской гонке. Такую возможность рассматривает Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает ТАСС со ссылкой на норвежский телеканал NRK.
Отмечается, что Уле-Эйнар Бьорндален может претендовать на участие в спринте в составе норвежской сборной, поскольку он является чемпионом Игр 2014 года в Сочи в данной дисциплине. "Это было бы хорошим жестом со стороны МОК. Он действующий олимпийский чемпион в спринте, поэтому может выступить в этом виде", - сообщил тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.
15 января было объявлено, что 43-летний норвежский спортсмен не прошел квалификационный отбор и в Пхенчхан не поедет. Для поездки на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндалену в личных гонках Кубка мира нужно было однажды финишировать в топ-6 или же дважды заехать в топ-12, но биатлонист не смог подняться выше 18-го места.-0-
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