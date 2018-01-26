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Бьорндален на Олимпиаде в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси

Спорт 26.01.2018 | 07:30
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото NTB
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото NTB
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален будет частью сборной Беларуси на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию VG, сообщает БЕЛТА.

Спортсмен признался, что ему было непросто принять тот факт, что Игры в Пхенчхане пройдут без него. Справиться с разочарованием помогли жена, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева и дочка. В конце января спортсмены отправятся в Пхенчхан, где Уле-Эйнар Бьорндален "будет частью сборной Беларуси", отмечает VG.

Сама Дарья Домрачева в одном из интервью подчеркивала, что поддержка мужа в ходе Олимпийских игр в Пхенчхане будет очень важна для нее. Спортсменка рассказала, что они планируют тренироваться вместе.-0-

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Теги
биатлон, Домрачева, Олимпиада, Республика Корея
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