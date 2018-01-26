Бьорндален на Олимпиаде в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален будет частью сборной Беларуси на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию VG, сообщает БЕЛТА.

Спортсмен признался, что ему было непросто принять тот факт, что Игры в Пхенчхане пройдут без него. Справиться с разочарованием помогли жена, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева и дочка. В конце января спортсмены отправятся в Пхенчхан, где Уле-Эйнар Бьорндален "будет частью сборной Беларуси", отмечает VG.

Сама Дарья Домрачева в одном из интервью подчеркивала, что поддержка мужа в ходе Олимпийских игр в Пхенчхане будет очень важна для нее. Спортсменка рассказала, что они планируют тренироваться вместе.-0-