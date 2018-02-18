18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален пока не принял решение о завершении карьеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я не уверен, буду решать после этого сезона. Посмотрим, на что я способен, мне нужно обсудить это вместе с семьей, - сказал Уле-Эйнар Бьорндален. - Я всегда мотивирован тренироваться для соревнований, но мне нужно взглянуть на мое здоровье, увидеть общую картину и принять решение после сезона".

Отвечая на вопрос, намерена ли Дарья Домрачева участвовать в следующих Олимпийских играх, спортсмен заметил, что все возможно. "Скоро увидим. Если она будет в форме спустя четыре года, все возможно. Ей нужно самостоятельно принять решение, это не сложно для нее", - добавил он.

Домрачева: о дальнейшей спортивной карьере подумаю весной Отвечая на вопрос об участии в четвертой Олимпиаде, Дарья Домрачева отметила: "Я думаю, стоит остановиться на трех. Олимпиада еще не закончена, у нас еще важные гонки впереди. После этого три этапа Кубка мира, которые также хочется провести достойно. Я сейчас думаю об этом. Что буду делать потом, подумаю весной".

Сейчас Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева живут в небольшом городе в Австрии, но будут приезжать и в Беларусь. У норвежца также поинтересовались, не планирует ли пара второго ребенка. "Я не знаю. Сейчас мы в спорте. А там посмотрим", - ответил Уле-Эйнар Бьорндален.-0-