Бьорндален прокомментировал решение Домрачевой завершить карьеру

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Муж легендарной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал норвежскому NRK ее решение завершить спортивную карьеру, сообщает БЕЛТА.

"Ей потребовалось много времени, чтобы разобраться в ситуации и принять это решение. Дарья всегда все делает на 100%. Если бы она продолжила карьеру, то ей бы не удалось уделять время дочери Ксении. Признаюсь, мне будет скучно смотреть биатлон после завершения активных выступлений Дарьи. Она выдающаяся спортсменка и очень хорошо справлялась с давлением - ее спокойствие перед стартом впечатляло. У нас с женой много планов. Работаем над многими различными проектами - посмотрим, что выберем. Это произойдет в течение нескольких месяцев", - рассказал Уле-Эйнар Бьорндален.-0-