Бобслеистки из Германии выиграли олимпийское золото в соревнованиях женских двоек

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских наград Игр-2018 в Пхенчхане разыграли мастера бобслея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях женских двоек по итогам четырех заездов первенствовали представительницы Германии Мариама Яманка и Лиза Буквиц (результат - 3 мин. 22,45 сек.). Второе место у экипажа из США Элана Мейерс Тейлор/Лорен Гиббс (+0,07 сек.). На третью ступень пьедестала поднялись канадки Кейлли Хамфрис и Филисия Джордж (0,44 сек.).

Последний комплект олимпийских наград у бобслеистов будет разыгран в заключительный день Олимпиады 25 февраля. Сильнейшие определятся в мужских четверках.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.