Бобслеисты Канады и Германии разделили олимпийское золото в соревнованиях мужских двоек

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Первый комплект наград разыграли участники олимпийских соревнований по бобслею, передает корреспондент БЕЛТА.
В соперничестве мужских двоек две команды получат золотые медали - Канада и Германия. В сумме финальных попыток они набрали абсолютно одинаковое время - 3 мин. 16,86 сек. Бронзу завоевали бобслеисты Латвии (+0,05 сек.). Это первая награда латвийской команды в Пхенчхане-2018.
Мастера бобслея разыграют еще две награды на этих Играх.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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