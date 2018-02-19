Бобслеисты Канады и Германии разделили олимпийское золото в соревнованиях мужских двоек

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Первый комплект наград разыграли участники олимпийских соревнований по бобслею, передает корреспондент БЕЛТА.

В соперничестве мужских двоек две команды получат золотые медали - Канада и Германия. В сумме финальных попыток они набрали абсолютно одинаковое время - 3 мин. 16,86 сек. Бронзу завоевали бобслеисты Латвии (+0,05 сек.). Это первая награда латвийской команды в Пхенчхане-2018.

Мастера бобслея разыграют еще две награды на этих Играх.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.