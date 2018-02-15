15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников остался доволен своей стрельбой. Об этом он сказал корреспонденту БЕЛТА после гонки на 20 км с четырьмя огневыми рубежами на зимней Олимпиаде.

Долгое время он оставался в тени фаворитов, но заставил обратить на себя внимание даже диктора по стадиону, который до этого момента бойко рассказывал, как теснят с пьедестала почета Мартена Фуркада. К заключительному огневому рубежу Бочарников подходил без промахов после трех попыток и заставил притихнуть стадион в Пхенчхане. Ведь его четвертая точная стрельба позволяла ему претендовать как минимум на десятку лучших. "Стрельба сегодня удалась, пускай и допустил один промах в конце. Над скоростью надо работать, потому как если бы был быстрее, можно было рассчитывать на место повыше. В целом гонка неплохая для меня", - отметил Сергей Бочарников.

Он также ответил на вопрос о молодых белорусских стреляющих лыжниках. "Антон Смольский неплохо себя проявил, но это Олимпиада, здесь не смотрят на возраст. Парень показал неплохой результат, но надо еще много работать", - подчеркнул Сергей Бочарников.

Другой перспективный белорус Максим Воробей посетовал, что более высокое место в итоговом протоколе помешала ему занять неточная стрельба. "Если скорость на трассе была хорошая, то ошибки на стрельбище подвели. На последнем рубеже уже торопился, поэтому промахнулся. Однако в боевом настроении будем готовиться к следующим гонкам", - рассказал Максим Воробей.

В завершившейся гонке в Пхенчхане на 20 км лучшим из белорусских биатлонистов стал Сергей Бочарников, при одном промахе он занял 18-е место, проиграв чемпиону 2 мин. 21,5 сек. Владимир Чепелин оказался 30-м (+3 мин. 24,1 сек.; 3), Максим Воробей 39-й (+3 мин. 57,5 сек.; 3), Роман Елетнов финишировал 52-м (+4 мин. 53,8 сек.; 5).

Норвежец Йоханнес Бё стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке биатлонистов Новоиспеченный триумфатор Олимпиады классической 20-километровой гонки заработал две минуты штрафа при четырех заходах на стрельбище, но за счет высокой скорости на лыжне показал результат 48 мин. 03,8 сек.

Следующий вид биатлонной программы - женский масс-старт на 12,5 км намечен на 17 февраля. Мужской масс-старт на 15 км должен состояться 18 февраля.-0-

Фото Андрея Покумейко.