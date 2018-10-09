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Боксеры из 19 стран примут участие в международном турнире памяти Виктора Ливенцева в Минске

Спорт 09.10.2018 | 08:04
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартует XVI Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. На этот раз соревнования пройдут на ринге дворца спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях примут участие более 130 боксеров из 19 стран - Англия, Беларусь, Греция, Грузия, Израиль, Италия, Ирландия, Казахстан, Китай, Литва, Молдова, Польша, Россия, Сербия, Туркменистан, Украина, Уэльс, Франция, Эстония.

Сборная Беларуси под началом главного тренера Валерия Корнилова выступит в таком составе: Евгений Кармильчик (весовая категория 49 кг), Александр Бутрим (52 кг), Николай Шах, Антон Наханьков (оба - 56 кг), Дмитрий Асанов, Антон Черномаз, Егор Курбанов (все - 60 кг), Дмитрий Дешкевич, Евгений Долголевец (оба - 64 кг), Павел Костромин, Евгений Макарчук (оба - 69 кг), Виталий Бондаренко, Вадим Панков, Виктор Дешкевич (все - 75 кг), Михаил Долголевец, Александр Холаев, Глеб Синькевич (все - 81 кг), Владислав Смягликов, Сергей Попелюх (оба - 91 кг), Дмитрий Макаревич (свыше 91 кг); Яна Бурим (51 кг), Юлия Апанасович (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Виктория Кебикова (75 кг).

В нынешнем году соревнования являются тестовыми перед ІІ Европейскими играми, которые Минск примет в июне 2019 года.

Торжественное открытие турнира состоится в 18.00, а затем пройдут предварительные поединки. 10, 11 и 13 октября бои начнутся в 17.00, 12 октября участники и гости возложат цветы к могиле Виктора Ливенцева.

Организаторами состязаний являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация бокса.

Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, а после его кончины в 2009 году их было решено назвать в память об этом известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 годы был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР.-0-

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Теги
бокс, Евроигры, Европейские игры, Минск, турнир
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