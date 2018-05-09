Более 1,4 тыс. участников выйдут на старт "Забега отважных"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,4 тыс. участников выйдут сегодня на старт "Забега отважных" (Brave Run) в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Откроют соревнования в 12.00 в Парке Победы самые юные участники в возрасте от 4 до 14 лет. В 13.30 состоится основной старт с тяжелой полосой препятствий. Всего на Brave Run зарегистрировались 1429 человек.

Организаторы в этом году вновь предлагают непростую дистанцию: прохождение автомобильных покрышек, понтонную переправу, водные препятствия с утяжелением, отвесную стену и другие. На протяжении всего маршрута у любителей бега, гостей праздника будет возможность окунуться в атмосферу военных лет.

Победитель "Забега отважных" будет определяться по лучшему времени прохождения дистанции. Как отметили в БФЛА, тройка лучших у мужчин и женщин получит денежные призы, а победители и призеры детских забегов будут поощрены памятными подарками. Все участники также будут награждены памятными медалями.-0-