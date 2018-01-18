Более 14 тысяч допинг-проб было взято перед Олимпиадой-2018

18 января, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Национальные антидопинговые организации и международные спортивные федерации зимних видов спорта проверили более 14 тысяч допинг-проб более 6 тысяч спортсменов в период с апреля по декабрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Число взятых допинг-проб увеличилось в сравнении с 2016 годом в связи с проведением Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пойдут 9-25 февраля.
Российские спортсмены в ноябре-декабре сдали в два раза больше допинг-проб, чем представители других стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4311 BYN
|2.425 BYN
|2.435 BYN
|USD
|1.9933 BYN
|1.985 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.5113 BYN
|3.495 BYN
|3.514 BYN