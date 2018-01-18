Более 14 тысяч допинг-проб было взято перед Олимпиадой-2018

18 января, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Национальные антидопинговые организации и международные спортивные федерации зимних видов спорта проверили более 14 тысяч допинг-проб более 6 тысяч спортсменов в период с апреля по декабрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Число взятых допинг-проб увеличилось в сравнении с 2016 годом в связи с проведением Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пойдут 9-25 февраля.

Российские спортсмены в ноябре-декабре сдали в два раза больше допинг-проб, чем представители других стран.-0-