Более 20 белорусских велогонщиков примут участие в Гран-при Москвы

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Более 20 белорусских спортсменов примут участие международных соревнованиях по велоспорту на траке Гран-при Москвы, которые пройдут с 30 мая по 1 июня на велотреке "Крылатское", сообщили БЕЛТА организаторы турнира.

"За белорусскую команду выступят 25 велогонщиков, среди которых чемпион мира в скретче и неоднократный победитель и призер международных соревнований в темповых видах Евгений Королек", - отметили в оргкомитете.

В нынешнем году Гран-при Москвы соберет рекордное число спортсменов - более 350. На полотне велотрека "Крылатское" встретятся титулованные велогонщики, победители и призеры международных соревнований более чем из 20 стран мира, в том числе Чехии, Японии, России, ЮАР, Канады, Дании, Грузии, Литвы.

В программе соревнований индивидуальный спринт, омниум, гонка по очкам, гонка с выбыванием, гит 500 и 1000 м с места, кейрин и мэдисон. "Гран-при Москвы входит в международной календарь UCI, что позволит спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.

Международные соревнования по велоспорту Гран-при Москвы проводятся ежегодно с 2001 года в память о советском спортсмене Александре Лесникове. Турнир проходит при поддержке Министерства спорта России, Федерации велосипедного спорта РФ и Департамента спорта и туризма Москвы.-0-