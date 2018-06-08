Более 200 бегунов преодолели 650 м в гору для помощи детям с синдромом Дауна

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 участников из пяти беговых клубов преодолели дистанцию в 650 м в гору в спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск" в помощь детям с синдромом Дауна, сообщили БЕЛТА организаторы забега.

Более 200 любителей здорового образа жизни 7 июня приняли участие в старте, который только на первый взгляд может показаться простым, но не в том случае, если маршрут постоянно идет в гору с перепадом высот почти в 100 м. Представители пяти беговых клубов Минска: академии бега Youcan, школы бега LetsRun, школы бега Irun, Nike+ runclubMinsk, клуба Bisonrace, который собрал самую многочисленную команду - в 100 человек, а также команда #velcombegom успешно справились со сложной дистанцией.

Cпортсмены-любители анонсировали благотворительную массовую акцию SunRunChallenge, которая пройдет с 21 по 24 июня. Организатор предстоящего мероприятия мобильный оператор velcom приглашает всех желающих пробежать в помощь "солнечным" детям - с синдромом Дауна.

Участникам акции SunRunChallenge предстоит в общей сложности преодолеть 50 тыс. км в помощь воспитанникам детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Собранные в результате кампании средства направят на дорогостоящее реабилитационное оборудование для воспитанников интерната.

Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак, который также вышел на старт в "Логойске", отметил: "Воспитанники детского дома нуждаются в ежедневном внимании и заботе. И это не только общение и профессиональный уход, но и реабилитационное оборудование, от которого напрямую зависит жизнь и здоровье детей. Признателен всем спортсменам и организаторам за участие в забеге. Надеюсь, он вдохновит других белорусов и станет началом большого доброго дела".-0-