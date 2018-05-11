11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25 видов спорта будет представлено в Международный олимпийский день в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Спортивно-развлекательная акция, посвященная Международному олимпийскому дню, состоится 2 июня на площадках СОК "Олимпийский" на улице Сурганова, 2а. Как отметили в Национальном олимпийском комитете, место проведения праздника в нынешнем году выбрано не случайно, именно на территории спорткомплекса в июне 2019 года пройдут соревнования по пляжному футболу и стрельбе из лука во время II Европейских игр.

Федерации по видам спорта, а их планируется более 25, организуют работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов. Специально для гостей будут подготовлены различные спортивные конкурсы с награждением призами и сувенирами от НОК Беларуси. Все желающие, кто посетит спортивный праздник, смогут получить информацию о представленных видах спорта и спортивных школах Минска.-0-