23 январе, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 участников соберет первый в Беларуси любительский турнир по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon, который пройдет 22 июля в акватории Минского моря. Об этом сообщил сегодня журналистам тренер национальной сборной по триатлону Дмитрий Толкачев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования по триатлону очень популярны в Западной Европе и США. В Беларуси этот вид спорта развивается с 1988 года, в 1994-м была зарегистрирована федерация.

"Один из самых известных турниров по триатлону - IronMan. В таких престижных состязаниях необходимо преодолеть 3,8 км вплавь, 180 км - на велосипеде, 42 км - бегом. Конечно, в июле ничего подобного не будет. Соревнования будут ориентированы на любителей, чтобы каждый желающий с небольшой подготовкой мог справиться с дистанцией. Планируется, что участники Alfa-Bank Minsk Triathlon преодолеют 475 м вплавь, 22,5 км - на велосипеде, 5,25 км - бегом. Организаторы также проведут около 18 тренировок для желающих принять участие в турнире", - рассказал Дмитрий Толкачев.

Начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Петр Ворон выразил уверенность, что турнир по триатлону станет заметным событием среди любителей ЗОЖ.

Специальные старты будут организованы для детей, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями из команды "Крылья Ангелов". В состязаниях по триатлону планируют принять участие многие известные любители здорового образа жизни, в том числе и "Мисс- Беларусь 2008" Ольга Хижинкова, которая в 2017-м преодолела дистанцию марафона во Флоренции.

Основной базой в ходе соревнования станет РЦОП по парусному спорту на Минском море. Каждый участник Alfa-Bank Minsk Triathlon получит сувениры и памятную медаль о забеге.-0-