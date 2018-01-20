Более 4 тыс. заявок подано на регистрацию волонтерами Евроигр-2019

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На регистрацию волонтерами Европейских игр-2019 уже подано более 4 тыс. заявок. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По информации телеканала, на II Евроиграх будут работать только опытные волонтеры: перед ответственными стартами все претенденты пройдут обучение и практику на крупных соревнованиях. Уже сейчас более 100 волонтеров задействованы на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске. Помощники следят за порядком на трибунах, встречают иностранных гостей, а также оказывают посильную поддержку судейской бригаде. Так называемые волонтеры-шапероны вместе с допинг-офицерами следят за состоянием спортсменов.

Менеджер по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец отметила, что можно прочитать много инструкций и досконально знать, что нужно делать, но сложно научиться всему, пока хотя бы один раз не попробовал это самостоятельно. "Для них сейчас проходит такая проверка. На этом турнире очень мало опытных волонтеров. Мы поставили буквально 8-10 человек, которые руководят этими направлениями", - сказала она.

Как отмечалось в сюжете, в ряды волонтеров, как правило, идет молодежь. Ребята работают безвозмездно. Для них это возможность оказаться в центре спортивных событий и пообщаться с чемпионами.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.-0-