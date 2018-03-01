Более 500 дзюдоистов из пяти стран соберет международный турнир в Гомеле

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по дзюдо "Кубок Прайда" пройдет в Гомеле 10 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.

Поединки будут проходить на четырех татами во Дворце легкой атлетики. За награды турнира поспорят более 500 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Израиля.

Участники посоревнуются в двух возрастных группах: 2006-2007 годов рождения (время борьбы 3 минуты) и 2008-2009 годов рождения (время борьбы 2 минуты). Обслуживать турнир будут опытные судьи.

Чемпионы и призеры получат кубки, медали, призы, победителей также наградят кимоно.

Соревнования нацелены на развития дзюдо, укрепление дружеских связей между странами, пропаганду здорового образа жизни. Организаторами выступают Гомельское городское спортивное общественное объединение "Клуб дзюдо "Прайд", Гомельская СДЮШОР профсоюзов по борьбе.-0-