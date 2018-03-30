Более 600 участников соберет турнир по спортивному ориентированию "Брестский подснежник"

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с 30 марта по 1 апреля пройдет турнир по спортивному ориентированию "Брестский подснежник", сообщил корреспонденту БЕЛТА методист областного центра туризма и краеведения детей и молодежи Владимир Абрамчик.

В адрес организаторов поступило более 600 заявок от участников из городов и районов Брестской области, других регионов Беларуси, Псковской области России, также ожидается приезд любителя ориентирования из США. Соревнования пройдут в 14 возрастных категориях. Самому младшему спортсмену исполнилось 12 лет, самый опытный прибудет из Минска, сегодня он отпразднует 80-летие.

Первый этап пройдет в пригороде Бреста, на полигоне в Тельмах. Участники выйдут на старт средней дистанции. В зависимости от возраста им предстоит преодолеть от 1,2 км до 7,3 км, попутно собирая контрольные пункты. На следующий день десант ориентировщиков переместится в Прусковский лес в Каменецком районе. Там запланирована классическая дистанция. Она не только длиннее предыдущей, но и значительно сложнее. На маршруте встречаются холмистые и заболоченные участки, буреломы.

В заключительный день турнира участники вновь вернутся в пригород Бреста. В районе Козловичей состоится спринт. Длина самой короткой дистанции варьируется от 800 м до 2,2 км. В программе соревнований это новая локация. "Специально для этого этапа изготовлена новая карта. Выбранный участок находится в районе Первого форта. Он интересен тем, что здесь необычный рельеф, большой перепад высот, есть фортификационные сооружения", - отметил Владимир Абрамчик.

"Брестский подснежник" является открытым первенством Брестской области, результаты которого пойдут в зачет первого этапа Кубка Белорусской федерации ориентирования. Победители турнира будут награждены медалями, дипломами и памятными призами.

Организаторами турнира являются Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи, клуб спортивного ориентирования "Буг" при поддержке управлений образования, спорта и туризма облисполкома.-0-

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