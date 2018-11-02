Более 70 атлетов разыграют награды открытого чемпионата Беларуси по гиревому марафону

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 атлетов стартуют в открытом чемпионате Беларуси по гиревому марафону, который пройдет в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Спортсмены определят сильнейших в различных упражнениях в поднятии гири на протяжении 30 и 60 минут, что требует серьезной подготовки, силы и выносливости. В открытом чемпионате страны ожидается участие более 70 ведущих атлетов из Беларуси, России и Украины. В том числе на помост выйдет прославленный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко. Он выступит в жиме гири (32 кг) лежа одной рукой в течении 30 минут и планирует установить очередной рекорд.

Соревнования, которые состоятся 3 ноября в ФОЦ Фрунзенского района Минска, являются отборочным этапом к предстоящему в конце ноября в Испании чемпионату мира по версии Международной федерации гиревого марафона.-0-