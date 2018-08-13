Болельщики ФК "Динамо-Минск" смогут присутствовать на ответном матче с "Зенитом"

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики ФК "Динамо-Минск" смогут присутствовать на трибунах во время ответного матча с питерским "Зенитом" в Лиге Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского клуба.
Как пояснили в "Динамо", в соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок.
Билеты на матч "Зенит" - "Динамо-Минск" будут продаваться непосредственно перед началом встречи 16 августа в Санкт-Петербурге возле стадиона "Петровский". Стоимость билетов - 2000 российских рублей, но продажа будет осуществляться в белорусских рублях и по паспорту.
Как сообщалось, УЕФА наказал "Зенит" проведением встречи при пустых трибунах за неподобающее поведение российских болельщиков в прошлом розыгрыше Лиги Европы.
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Минске футболисты "Динамо" были сильнее соперников из российской команды - 4:0. Ответный матч состоится 16 августа в 20.00 в Санкт-Петербурге.-0-
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