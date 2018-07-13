Болельщики команд Франции и Хорватии сыграют в товарищеском матче на Красной площади

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики сборных Франции и Хорватии организуют товарищеский матч на Красной площади в Москве накануне финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы фан-клуба сборной Хорватии Томислава Милайса.

Игра между футбольными фанатами начнется 14 июля в 17.30.

Решающий матч мирового первенства по футболу пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники". За титул чемпиона мира будут бороться национальные команды Хорватии и Франции. Начало игры в 18.00.-0-