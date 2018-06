Болельщики назвали Альсидеса Гиджу лучшим футболистом в истории ЧМ

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альсидес Гиджа, завоевавший в 1950 году титул чемпиона мира в составе сборной Уругвая, признан болельщиками лучшим футболистом в истории чемпионата. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

На это звание претендовали 32 футболиста, в том числе советский вратарь Лев Яшин, аргентинец Диего Марадона, легендарный игрок сборной Бразилии Пеле, бразильский нападающий Роналдо и другие знаменитые спортсмены.

32 #WorldCup #GreatestPlayers narrowed down to 1...



You have chosen Alcides Ghiggia, @Uruguay's Maracanazo hero of 1950, as the World Cup's greatest player!



Thanks to those who took part in the voting over the last 10 days. 578,024 votes were cast in total! pic.twitter.com/HD6QadccdL