Большой футбол на больших экранах. В минских кинотеатрах покажут главные матчи ЧМ по футболу

Просмотр футбола еще никогда не был таким зрелищным. Впервые в Минске с 6 по 15 июля состоится показ главных матчей чемпионата мира FIFA при поддержке Coca-Cola на больших экранах в кинотеатре velcom cinema by Silver Screen. А в зале VOKA финальные игры чемпионата можно будет посмотреть в компании с белорусскими футболистами и профессиональным спортивным комментатором.

Первый массовый показ "Футбола на больших экранах" в мультиплексе velcom cinemа by Silver Screen начнется 6 июля в 16.20. Накануне сражения Уругвая и Франции гостей кинотеатра ожидает развлекательная программа и розыгрыш подарков. Каждый посетитель сможет сделать селфи на фоне креативной фотозоны и поучаствовать в конкурсах.

Футбольные показы в Silver Screen не имеют возрастных ограничений, длительность каждого сеанса составляет 3 часа. За это время зрители смогут не только увидеть динамичные сражения на большом экране в уникальной атмосфере, но и почувствовать себя настоящими болельщиками на стадионе. В течение всех интерактивных показов в кинотеатре velcom cinema by Silver Screen посетители будут смотреть главные спортивные сражения года вместе с известными белорусскими футболистами. Комментировать матчи чемпионата в зале VOKA будет один из ведущих спортивных комментаторов страны Николай Ходасевич. Он будет находиться в зале вместе со зрителями и комментировать матчи во время трансляций.

"Футбол на больших экранах" в кинотеатре velcom cinema by Silver Screen начнется 6 июля. Посетителей ждут 8 игр чемпионата мира, а также много приятных подарков и сюрпризов от организаторов. Финальная игра чемпионата мира FIFA при поддержке Coca-Cola состоится в мультиплексе velcom cinemа by Silver Screen 15 июля в 18.00. Приобрести билеты на футбольные матчи можно в кассах Silver Screen или на сайте кинотеатра.