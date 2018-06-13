Борисовский БАТЭ одержал первую победу под началом Алексея Баги

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали первую викторию под руководством нового главного тренера Алексея Баги, сменившего недавно Олега Дулуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем матче с "Гомелем" борисовчане дважды поразили ворота гостей. На исходе получаса игрового времени счет открыл Александр Филипович, а еще через 10 минут его успех повторил капитан команды Игорь Стасевич. После перерыва хозяева поля продолжали владеть инициативой, и на 68-й минуте Мирко Иванич забил еще один мяч в ворота гомельчан, установив окончательный результат - 3:0.
В Солигорске местный "Шахтер" одержал свою пятую подряд победу, одолев жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:0.
Программа тура завершится сегодня в городе над Бугом брестско-минским динамовским дерби.
Результаты остальных игр 11-го тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0, "Слуцк" - "Днепр" (Могилев) - 5:0, "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Витебск" - "Торпедо" (Минск) - 2:0, "Луч" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 1:2, "Смолевичи" - "Городея" - 2:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 28 очков (11 матчей), "Динамо" (Минск) - 23 (10), "Витебск" - 23 (11), "Шахтер" - 21 (11), "Неман" - 21 (11).-0-
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